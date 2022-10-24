Хазин уверен, что выборы в США заставляют Украину нервничать: "В Киеве истерика"

США сейчас заставляют Киев сильно нервничать. Об этом сообщил экономист и политолог Михаил Хазин. По его словам, предстоящие выборы в американский Конгресс, где к власти может прийти Республиканская партия, станут роковыми для украинского режима.
США сейчас заставляют Киев сильно нервничать. Об этом сообщил экономист и политолог Михаил Хазин. По его словам, предстоящие выборы в американский Конгресс, где к власти может прийти Республиканская партия, станут роковыми для украинского режима.
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