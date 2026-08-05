Политика как он...
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Политика как она есть

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Силы ПВО за сутки сбили десять авиабомб и более 1000 беспилотников

Силы ПВО за сутки сбили десять авиабомб и более 1000 беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять авиационных бомб, два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 1 083 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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