Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных вкладов в российских рублях в октябре 2026 года, который подготовил портал Brobank.
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