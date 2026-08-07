В Германии заметили беспилотник над верфью для ракет Patriot

Неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были обнаружены над базой Бундесвера в городе Мехерних на севере Германии, где расположен склад с вооружениями и осуществляется ремонт систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.
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