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В Германии заметили беспилотник над верфью для ракет Patriot

В Германии заметили беспилотник над верфью для ракет Patriot

Неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были обнаружены над базой Бундесвера в городе Мехерних на севере Германии, где расположен склад с вооружениями и осуществляется ремонт систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

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