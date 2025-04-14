Прибыль орловского ООО «Хлебороб» сократилась на 47% в 2024 году

Чистая прибыль орловской компании, принадлежащей супруге вице-спикера Орловского областного совета Сергея Потемкина — Татьяне Потемкиной, в 2024 году заработала 38 млн рублей, что на 47% меньше, чем годом ранее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии