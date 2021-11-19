Софья Самодурова: «Такие прокаты, как на Гран-при Италии, сильно сбивают. Было такое состояние, что на произвольную вообще выходить не хотела»

Российская фигуристка Софья Самодурова считает, что в женском катании нет смысла ограничивать молодых спортсменок с четверными прыжками.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх