Тактика гвардии майора Чувашова позволила вытеснить ВСУ из поселения

Министерство обороны РФ Благодаря тактике ведения боя, разработанной гвардии майором Андреем Чувашовым, российские военнослужащие смогли повергнуть в бегство боевиков ВСУ и закрепиться в одном из населенных пунктов в зоне проведения спецоперации.
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