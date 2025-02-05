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Тактика гвардии майора Чувашова позволила вытеснить ВСУ из поселения

Тактика гвардии майора Чувашова позволила вытеснить ВСУ из поселения

Министерство обороны РФ Благодаря тактике ведения боя, разработанной гвардии майором Андреем Чувашовым, российские военнослужащие смогли повергнуть в бегство боевиков ВСУ и закрепиться в одном из населенных пунктов в зоне проведения спецоперации.

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Юрис Хартманис
Крутые ребята
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