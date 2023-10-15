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Анализ стратегических ошибок и вызовов перед Украиной: мнение бывшего советника офиса президента

Анализ стратегических ошибок и вызовов перед Украиной: мнение бывшего советника офиса президента

Анализ стратегических ошибок и вызовов перед Украиной: мнение бывшего советника офиса президента Елена ВайленкоВ последние месяцы в Украине продолжает развиваться конфликт, и бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович выразил свое мнение о стратегических ошибках, совершенных Киевом на поле боя, сообщают журналисты pronedra.

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Комментарии
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владимир фендель
война за влияние на украине вступила в завершающую фазу. или -ату его ату.помните чей это клич? так командовали своре собак на охоте на медведя и прочую дичь в древние времена .Итак ату Его Ату.Ну Вы знаете кого надо гнать.
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