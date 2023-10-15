Анализ стратегических ошибок и вызовов перед Украиной: мнение бывшего советника офиса президента

владимир фендель

война за влияние на украине вступила в завершающую фазу. или -ату его ату.помните чей это клич? так командовали своре собак на охоте на медведя и прочую дичь в древние времена .Итак ату Его Ату.Ну Вы знаете кого надо гнать.