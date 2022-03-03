«Более высокие требования»: президент РАО Ольга Васильева — о новой модели подготовки аспирантов

Вступившие в силу в марте новые правила приёма и обучения аспирантов должны исправить ситуацию в вузах, когда на аспирантов ложилось избыточная нагрузка, связанная с прохождением обязательных курсов, а науке уделялось относительно мало внимания.
Вступившие в силу в марте новые правила приёма и обучения аспирантов должны исправить ситуацию в вузах, когда на аспирантов ложилось избыточная нагрузка, связанная с прохождением обязательных курсов, а науке уделялось относительно мало внимания.
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