RT Russia

9 630 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Да кончайте вы объясняться с западными пидарасами.  Надо молча делать своё дело. А они там пусть беснуются.«Политически моти...
  • Владимир Соловьев
    БАБА С ВОЗУ КОБЫЛЕ ЛЕГЧЕ. ТОПИТЕСЬ ТОРФОМ ИЛИ ВООБЩЕ ТОПИТЕСЬ!В ЕП заявили о не...
  • alik3456 Джексон
    Покупайте газ в баллончиках для зажигалок в Китае. А в Китай мы газ поставим.В Швеции обеспоко...

«Более высокие требования»: президент РАО Ольга Васильева — о новой модели подготовки аспирантов

«Более высокие требования»: президент РАО Ольга Васильева — о новой модели подготовки аспирантов

Вступившие в силу в марте новые правила приёма и обучения аспирантов должны исправить ситуацию в вузах, когда на аспирантов ложилось избыточная нагрузка, связанная с прохождением обязательных курсов, а науке уделялось относительно мало внимания.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх