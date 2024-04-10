“Связалась с аферистом”, – дочь Тиграна Кеосаяна попала в неприятную историю

Выяснилось, что взрослая дочь режиссера Тиграна Кеосаяна родила ребенка от афериста. Накануне состоялась премьера мини-фильма, созданного Ксенией Собчак, который шокировал зрителей своей удивительной историей.
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