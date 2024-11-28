🛠 На реставрацию двух объектов Ханского дворца в Бахчисарае выделили почти 170 млн рублей Реставрационные работы будут проходить в Графском (светском) корпусе и Ханской кухне дворца.
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🛠 На реставрацию двух объектов Ханского дворца в Бахчисарае выделили почти 170 млн рублей Реставрационные работы будут проходить в Графском (светском) корпусе и Ханской кухне дворца.