Fighterbomber: мелитополец пытался отравить выпускников летного училища

В Армавире участников празднования 20-летней годовщины выпуска из высшего военно-авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны (АВВАКУЛ) намеревались отравить тортом и алкоголем, сообщил телеграм-канал Fighterbomber.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии