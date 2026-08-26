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Япониядә 1,8 мең кеше замокның 360 тонналы манарасын 2 метрга күчергән

Япониянең Аомори префектурасында 1,8 мең кеше хикия традицион техникасы ярдәмендә Хиросаки замогының 360 тонна авырлыктагы төп манарасын 2 метрга күчергән, дип хәбәр итә The Guardian газетасы.

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