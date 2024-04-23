Вышла новая отечественная мини-игра в формате визуальной новеллы. У тебя нет жены, тебе хорошо за сорок, а твоё мировоззрение крепко сформировано, но счастья в жизни всё ещё нет? Не грусти, тебе просто нужно вспомнить пароль от своего аккаунта на Скуфуслугах и буквально через пару кликов ты сможешь получить от государства свою законную альтушку! Иммерсивный симулятор […] Сообщение Игра для 45-летних дядек: «Альтушка для скуфа» появились сначала на Дзен дневник.