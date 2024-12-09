Стоматологи продолжают предоставлять бесплатные консультации детям в сёлах

Мобильные бригады специалистов продолжают предоставлять населению бесплатные профилактические консультации, финансируемые из средств фонда профилактических мероприятий Национальной компании медицинского страхования.
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