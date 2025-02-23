Подразделения "Днепр" уничтожили 85 военных Украины и ключевые объекты

Министерство обороны РФ сообщает, что подразделения группировки "Днепр" за сутки ликвидировали до 85 украинских военных, уничтожили две станции РЭБ и два склада боеприпасов в Херсонской и Запорожской областях, нанеся серьёзный урон ВСУ.