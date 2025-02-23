Министерство обороны РФ сообщает, что подразделения группировки "Днепр" за сутки ликвидировали до 85 украинских военных, уничтожили две станции РЭБ и два склада боеприпасов в Херсонской и Запорожской областях, нанеся серьёзный урон ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Белоусов пошёл на крайние меры: Тела офицеров НАТО вывозили в Польшу грузовиками. На полигонах "ад". Уничтожен важнейший завод, ключевые ТЭС
- Столица полыхает седьмые сутки: Столбы огня в километр. В Киеве уничтожена секретная база британского спецназа. Ликвидированы офицеры ГУР
- "Карлики" вышли из-под контроля: Лавров предупреждал - не послушали. "Пощёчина" Эрдогану вспыхнула в Одессе
Свежие комментарии