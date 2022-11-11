Британия рассказала о помощи стран Северной Европы Украине

Минобороны Великобритании: страны Северной Европы продолжат оказывать поддержку Киеву Государства Северной Европы продолжат оказывать помощь Киеву вплоть до вывода Минобороны Великобритании: страны Северной Европы продолжат оказывать поддержку Киеву Государства Северной Европы продолжат оказывать помощь Киеву вплоть до вывода российский войск с территории Украины, заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, говорится в документе на сайте британского государственного портала gov.