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Британия рассказала о помощи стран Северной Европы Украине

Британия рассказала о помощи стран Северной Европы Украине

  Минобороны Великобритании: страны Северной Европы продолжат оказывать поддержку Киеву Государства Северной Европы продолжат оказывать помощь Киеву вплоть до вывода  Минобороны Великобритании: страны Северной Европы продолжат оказывать поддержку Киеву Государства Северной Европы продолжат оказывать помощь Киеву вплоть до вывода российский войск с территории Украины, заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, говорится в документе на сайте британского государственного портала gov.

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