Не хотят быть посредником между Россией и Украиной – Госдеп о позиции США Евгения КомароваКак заявила представитель Госдепа Тэмми Брюс, США не планируют выступать в роли посредника в переговорных процессах России с Украиной.
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