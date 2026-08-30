Захарян бросил манишку и ушел в подтрибунку после того, как не вышел на замену в игре с «Эспаньолом»

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Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян эмоционально отреагировал на решение главного тренера Пеллегрино Матараццо не выпускать его на поле в матче с «Эспаньолом» (2:1), сообщает Mundo Deportivo.