Си Цзиньпин: В сотрудничестве между дружественными провинциями и штатами, а также городами-побратимами Китая и США достигнуты плодотворные результаты

Пекин, 3 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу направил письмо в адрес пятой Конференции городов-побратимов Китая и США, в котором он указал, что в тесном сотрудничестве между дружественными провинциями и штатами, а также городами-побратимами Китая и США за последние 40 с лишним лет были достигнуты плодотворные результаты.