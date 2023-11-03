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Китай

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Си Цзиньпин: В сотрудничестве между дружественными провинциями и штатами, а также городами-побратимами Китая и США достигнуты плодотворные результаты

Пекин, 3 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу направил письмо в адрес пятой Конференции городов-побратимов Китая и США, в котором он указал, что в тесном сотрудничестве между дружественными провинциями и штатами, а также городами-побратимами Китая и США за последние 40 с лишним лет были достигнуты плодотворные результаты.

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