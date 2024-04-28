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Песков: Изъятие активов РФ вобьет гвоздь в гроб западной экономики

Песков: Изъятие активов РФ вобьет гвоздь в гроб западной экономики

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков выступил с заявлением о том, что решение Евросоюза и США об изъятии российских активов послужит «солидным гвоздем» в гроб экономической системы Запада.

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