Песков: Изъятие активов РФ вобьет гвоздь в гроб западной экономики

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков выступил с заявлением о том, что решение Евросоюза и США об изъятии российских активов послужит «солидным гвоздем» в гроб экономической системы Запада.
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