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Песков рассказал о дружеских отношениях Путина и Жапарова

Песков рассказал о дружеских отношениях Путина и Жапарова

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Между президентом России Владимиром Путиным и его киргизским коллегой Садыром Жапаровым сложились дружеские и конструктивные отношения.

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