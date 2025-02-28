Злобный кокер-спаниель заблокировал ребенка в квартире Новосибирска

Новый случай агрессии домашних собак произошел в Первомайском районе Новосибирска. Пес охотничьей породы кокер-спаниель остался один на один в квартире с ребенком и, почувствовав свое превосходство над несовершеннолетним, проявил животные инстинкты.
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