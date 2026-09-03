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"Становишься прекрасной женщиной". Синди Круфорд показала архивное фото с дочерью в день её 25-летия

"Становишься прекрасной женщиной". Синди Круфорд показала архивное фото с дочерью в день её 25-летия

60-летняя Синди Кроуфорд поздравила свою дочь от бизнесмена Рэнди Гербера, Кайю, с днём рождения и опубликовала совместное архивное фото.

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