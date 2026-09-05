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В ВСУ: зачем нам «Богданы» и M777, если из них нечем стрелять

В ВСУ: зачем нам «Богданы» и M777, если из них нечем стрелять

Представитель Краматорского завода тяжёлого станкостроения в интервью украинскому изданию «Оборонка» заявил о критической ситуации с обеспечением ВСУ дальнобойными 155-мм боеприпасами.

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