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Аллегри о сезоне «Юве»: «Сожаление есть, мы могли бы добиться большего. Когда главная цель теряется из виду, обычно сбавляешь обороты»

«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Ромой» (1:1) в 35-м туре Серии А. «Мы рисковали проиграть матч, который не смогли выиграть.

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