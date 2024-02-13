«Пожилой человек с плохой памятью» может выйти из предвыборной гонки за пост США уже в ближайшее время. Что тогда будут делать демократы?

Что произойдет, если все-таки Д. Байден подаст в отставку самостоятельно или же ему помогут это сделать? Как будут бороться за кресло кандидата в президенты другие представители Демократической партии? Это далеко не гипотетические вопросы.
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