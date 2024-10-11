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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кныжов подписал контракт с «Цинциннати» из ECHL. Экс-игрок «Сан-Хосе» не планировал возвращаться в Россию, где права на него у СКА

Клуб входит в систему «Торонто». Ранее Кныжов был на просмотре в «Питтсбурге», но не получил контрактного предложения.

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