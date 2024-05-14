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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руа из «Бреста» стал лучшим тренером сезона в Лиге 1. Клуб занимает 4-е место в таблице

Клуб занимает 4-е место в таблице чемпионата Франции с 58 очками в 33 играх.  56-летний специалист руководит командой с января прошлого года.

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