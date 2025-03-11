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Царьград

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Враньё на всех уровнях. Правду об операции "Поток" в Судже и потери раскрыли сами бойцы. Смерть в газопроводе. "Аид" простился с героями

Враньё на всех уровнях. Правду об операции "Поток" в Судже и потери раскрыли сами бойцы. Смерть в газопроводе. "Аид" простился с героями

Украинские источники продолжают врать буквально на всех уровнях – от рядовых СМИ до Генштаба, рассказывая о якобы "80% убитых русских бойцов".

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