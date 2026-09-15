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Царьград

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CTV News: в Канаде 21-летнего парня убил неизвестный хищник

CTV News: в Канаде 21-летнего парня убил неизвестный хищник

В Канаде 21-летний Мозес Кампо погиб 9 сентября, став жертвой нападения неизвестного хищника. Его обнаружили, но спасти не успели.

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