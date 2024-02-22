7 самых модных фасонов платьев весны и лета 2024 года Алёна ЮрьеваС наступлением весны и лета модные тренды в мире женской моды стремительно меняются, и в этом сезоне нам предстоит погрузиться в атмосферу 60-х – полупрозрачных тканей и элегантных силуэтов.
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