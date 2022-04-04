В Якутии вынесен приговор участникам организованной группы наркосбытчиков

Следователями отдела МВД России по Мирнинскому району окончено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей в возрасте 23 и 25 лет, которые обвиняются в покушении на незаконный оборот наркотиков в составе организованной преступной группы.
Популярные статьи
- Если в России запретят вывески на иностранных языках: Уссурийск на следующий день
- Вооруженные Силы России в ходе специальной военной операции продолжают наносить высокоточным ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и технике ВСУ
- Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили замаскированные позиции ВСУ
Свежие комментарии