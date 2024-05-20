RadarOnline: у Миддлтон начали выпадать волосы из-за лечения рака

Кейт Миддлтон приступила к лечению рака, который у нее обнаружили в конце прошлого года. Официально не раскрывается, где именно находится опухоль, но по данным источников, у нее рак кишки, который заметили после удаления матки.
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