В рамках реализации приказа Министра обороны Российской Федерации об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракты с российским военным ведомством

Ранее сообщалось, что в целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе Объединённой группировки войск, Министром обороны Российской Федерации подписан приказ, которым определен порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций.
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