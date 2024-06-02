Пять неочевидных факторов, которые могут спровоцировать набор веса Алёна ЮрьеваКак часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда ни диета, ни физические упражнения не приносят ожидаемых результатов в борьбе с лишним весом? Врачи говорят, что причина может крыться в проблемах здоровья, которые мы обычно игнорируем.