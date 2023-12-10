В Тверской области двое водителей могут получить срок за пьяное вождение

В Тверской области правоохранители сотрудники ГИБДД останавливают пьяных водителей. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, в Удомельском округе инспекторы остановили автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 39-летний житель Удомли.
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