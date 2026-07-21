"Who The F**k Is This?": Jon Stewart Thinks He Discovered Trump's Body Double Authored by Steve Watson via Modernity News, Jon Stewart spent a chunk of Monday's Daily Show convinced America had just unlocked a secret presidential spare after spotting a mysterious figure strolling behind President Donald Trump on the tarmac at Joint Base Andrews.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии