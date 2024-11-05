Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Браки с иноверцами Церковь не одобряет...

На  днях   произошло,  увы,  достаточно  прецедентное  событие:   некий  батюшка  Александр  Абакумов (никогда  ранее  не  слышала  о  нём  до   этого скандала),  который,  как  пишут  в   этих  ваших  интернетах,  давно  уже  не столько  священник,  сколько  блоггер,   заявил,  что   православным   девушкам  можно  выходить  замуж  за  мусульман:- Можно ли выйти замуж, если муж другой веры или неверующий?- Можно.

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