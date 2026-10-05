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Газета.ру

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Мультипликатора Олега Куваева заочно приговорили к 4 годам и 1 месяцу колонии

Мультипликатора Олега Куваева заочно приговорили к 4 годам и 1 месяцу колонии

Автора «Масяни» Олега Куваева (признан в РФ иностранным агентом) заочно приговорили к колонии. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

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