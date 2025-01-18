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Хабиб – о замене Царукяна на Мойкано: «Конечно, это не Арман против Ислама, но тоже очень конкурентный бой»

«Это может случиться с каждым. В марте 2017-го так было и со мной. Я попал в больницу, сделал операцию, вернулся и сказал UFC: «Раз это была моя ошибка, то дайте мне другого лучшего соперника.

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