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Царьград

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«Лис» против «Летучей лисицы»: русский дрон-перехватчик уничтожил украинский А-22

«Лис» против «Летучей лисицы»: русский дрон-перехватчик уничтожил украинский А-22

Командир Призрак рассказал, как дрон «Лис» догнал и уничтожил украинскую «Летучую лисицу»Расчёт московских дронов-перехватчиков «Лис» батальона противодействия БПЛА уничтожил в Брянской области украинский легкомоторный самолёт А-22 «Летучая лисица».

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