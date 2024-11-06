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Царьград

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В Хакасии 37-летний хоккеист скончался в больнице после драки рядом с ночным клубом

В Хакасии 37-летний хоккеист скончался в больнице после драки рядом с ночным клубом

Предварительно установлено, что смерть наступила из-за черепно-мозговой травмы.Хоккеист Артём Торточаков, игравший за хакасский "Металлург", скончался в больнице из-за последствий драки неподалёку от одного из ночных клубов Абакана.

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