А что в России с органами опеки и попечительства?

CEВЕРНетолерантный В середине декабря в нашу редакцию обратились близкие Ольги Анисимовой с просьбой оказать им помощь в защите женщины, попавшей под уголовное преследование в результате попытки усыновить ребенка.
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