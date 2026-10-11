The Obama Death Star Is Out Of Hope Authored by Mike McDaniel via American Thinker, I've always thought Barack Obama was a race-hustling, egomaniacal, anti-American Communist and Islamist, and his actions and history have vindicated that belief.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым