В московском проекте «Перезвони сам» объяснили, почему нельзя отвечать мошеннику

Не нужно пытаться «переиграть» злоумышленников, предупреждают экспертыЕдинственно верным решением при ответе на подозрительный звонок будет положить трубку и не отвечать на вопросы мошенника, рассказала руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» московского департамента информационных технологий Валентина Шилина.