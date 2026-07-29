В московском проекте «Перезвони сам» объяснили, почему нельзя отвечать мошеннику

Не нужно пытаться «переиграть» злоумышленников, предупреждают экспертыЕдинственно верным решением при ответе на подозрительный звонок будет положить трубку и не отвечать на вопросы мошенника, рассказала руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» московского департамента информационных технологий Валентина Шилина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии