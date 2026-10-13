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100 Дорог

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ЕС рассматривает введение ограниченных виз для российских туристов

ЕС рассматривает введение ограниченных виз для российских туристов

ЕС обсуждает введение виз LTV с ограниченным сроком и сферой действия для российских туристов на саммите в Брюсселе, чтобы усилить контроль и повысить безопасность границ.

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