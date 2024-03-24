В Эквадоре обнаружен гигантский скелет? Не верьте шумихе

Гигантским заявлениям нужны гигантские доказательства. Мы живем в XXI веке, но теории заговора о “давно утраченной расе гигантов” все еще живы и здоровы (честно говоря, вы бы не поверили, сколько сообщений мы получаем об этом).
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