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Этот таинственный мир

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В Эквадоре обнаружен гигантский скелет? Не верьте шумихе

В Эквадоре обнаружен гигантский скелет? Не верьте шумихе

Гигантским заявлениям нужны гигантские доказательства.  Мы живем в XXI веке, но теории заговора о “давно утраченной расе гигантов” все еще живы и здоровы (честно говоря, вы бы не поверили, сколько сообщений мы получаем об этом).

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