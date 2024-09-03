Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • Павел Лелин
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Поход Зеленского на Курск неожиданно может сыграть на руку Путину

Поход Зеленского на Курск неожиданно может сыграть на руку Путину

Вялая реакция Путина на первую иностранную оккупацию российской территории со времен Второй мировой войны говорит о том, что он больше сосредоточен на возможностях, которые вторжение Зеленского в Курскую область может предоставить в других местах фронта.

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