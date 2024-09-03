Поход Зеленского на Курск неожиданно может сыграть на руку Путину

Вялая реакция Путина на первую иностранную оккупацию российской территории со времен Второй мировой войны говорит о том, что он больше сосредоточен на возможностях, которые вторжение Зеленского в Курскую область может предоставить в других местах фронта.
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