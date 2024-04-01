Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 555 подписчиков

Финнам нет равных в Европе. Уже устали от Щастья

Финнам нет равных в Европе. Уже устали от Щастья

Здравствуйте, мои дорогие читатели. Испить забористого чайку поутру, да с пряничком, будет самое то! Поехали к хорошим новостям.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Глущенко
А чего дома -то , в финляндеевке,  не пьётся ? ))) У них с 2005 г подешевело спиртное , вы знаете, что  у чухонцев  НЕ БЫЛО СУХОГО ЗАКОНА с 1938 , было просто оооочень дорогое спирное , цены снизили , теперь пьют не выезжая из дома ... А в эстонию приезжают сами эстонцы , которые встали &quot;на лыжи&quot; и поехали в финляндеевку , исландию, британию, шотландию , что бы найти работу потому , как дома повальная безработица , а ценыыыы..
Ответить
11 час.
АЛ
Андрей Лавриков
Счастье
Ответить
10 час.
Александр Глущенко
Это ирония ..щастье
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх