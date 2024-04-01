Здравствуйте, мои дорогие читатели. Испить забористого чайку поутру, да с пряничком, будет самое то! Поехали к хорошим новостям.
Финнам нет равных в Европе. Уже устали от Щастья
Комментарии
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Александр Глущенко
А чего дома -то , в финляндеевке, не пьётся ? ))) У них с 2005 г подешевело спиртное , вы знаете, что у чухонцев НЕ БЫЛО СУХОГО ЗАКОНА с 1938 , было просто оооочень дорогое спирное , цены снизили , теперь пьют не выезжая из дома ... А в эстонию приезжают сами эстонцы , которые встали "на лыжи" и поехали в финляндеевку , исландию, британию, шотландию , что бы найти работу потому , как дома повальная безработица , а ценыыыы..
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11 час.
АЛ
Андрей Лавриков
Счастье
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10 час.
Александр Глущенко
Это ирония ..щастье
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10 час.
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